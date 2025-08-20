Развод, девичья фамилия и 10 лет тюрьмы: Как бороться с «чёрными вдовами» бойцов СВО

Родственники погибших на СВО бойцов ВС РФ рискуют лишиться прав на получение значительных денежных выплат, если солдаты зарегистрировали отношения с так называемыми «чёрными вдовами» перед отправкой на фронт. Однако с аферистками можно бороться, признав брак фиктивным, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, для этого необходимо доказать, что брак был заключён без намерения создать семью, а лишь с целью получения материальной выгоды.

Он отметил, что статья 27 Семейного кодекса РФ прямо предусматривает возможность признания брака недействительным в случае его фиктивности. А статья 28 определяет круг лиц, которые могут требовать признания брака недействительным. Родственники должны обратиться в прокуратуру с просьбой инициировать иск о признании брака фиктивным. Им потребуется представить доказательства отсутствия реальных отношений.

Эксперт подчеркнул, на руку родственникам бойцов СВО играет недавно принятый закон об уголовной ответственностью за действия «чёрных вдов». В частности, в июле вступил в силу закон, который чётко определяет статус гражданских жён участников спецоперации. Теперь попытки получить выплаты по фиктивному браку могут квалифицироваться как мошенничество по статье 159.2 УК РФ с возможным наказанием до 10 лет лишения свободы.

«После признания брака недействительным фиктивная супруга теряет все права на выплаты. Они переходят к законным наследникам», — заключил собеседник NEWS.ru.