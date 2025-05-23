«Живым можешь не вернуться»: Стали известны случаи гибели бойцов СВО после ночи с «мальвинками»

В зоне СВО наблюдается тревожная тенденция: некоторые женщины целенаправленно выходят замуж за военных, надеясь на получение посмертных выплат. Также ходят слухи о так называемых «мальвинках» — секс-работницах, которые собирают информацию для ВСУ.

Командир взвода с позывным Бист, которому поручено информировать родственников о гибели и ранениях военнослужащих, рассказал «Ленте.ру», что бойцы, вступающие в отношения во время СВО, понимают: целью их партнёрш являются деньги. Девушкам, оставшимся в районе боевых действий, зачастую остаётся лишь «подмигнуть» солдату, испытывающему дефицит женского внимания. Это вынуждает участников СВО вести двойную жизнь, скрывая свои отношения от супруг.

Также Бист подчеркнул, что раньше вдовы интересовались поиском и транспортировкой тел погибших, а сейчас много обращений связаны именно с деньгами. Бывают случаи, когда женщины несколько раз выходят замуж за военных с целью получения посмертных выплат.

«Я видел, когда женщина выходила замуж два или три раза за штурмовиков. При среднем его сроке жизни можно успеть выскочить замуж три или четыре раза за год», — рассказал Бист про «чёрных вдов».

Кроме того, участники СВО рискуют столкнуться с «мальвинками» — секс-работницами, которые передают полученные от них данные вражеской стороне. Некоторые бойцы утверждают, что находили своих товарищей мёртвыми после ночи с такими женщинами. Однако большинство бойцов ВС РФ считают эти истории преувеличенными.

«Обычно говорят, что если ты будешь спать с украинкой, то есть риск, что живым можешь не вернуться», — подчеркнул Бист.