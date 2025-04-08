«Прифронтовая любовь»: Стало известно, как бойцы СВО становятся жертвами секс-агентов ВСУ
Общественница Кашеварова: Жёны бойцов СВО жалуются на любовниц военнослужащих
Парень в военной форме с девушкой. Обложка © Freepik / Drazen Zigic
Жёны участников спецоперации (СВО) часто жалуются на проблемы из-за любовниц военнослужащих. Об этом рассказала российская общественница Анастасия Кашеварова. По её словам, любовницы могут выманивать деньги у бойцов, а собранную во время личного общения информацию передавать ВСУ.
Общественница рассказала, что жёны бойцов СВО часто не получали выплаты, так как их супруги уже успели потратить заработанные средства на женщин из прифронтовой зоны.
«Или супруга писала жалобу, что не дают отпуск, а ему давали, просто он провёл его с любовницей», — написала Кашеварова в телеграм-канале.
По её словам, часто командиры отпускают своих подчинённых в отпуск только к законным супругам из-за того, что солдаты заражаются венерическими заболеваниями и становятся жертвами секс-агентов ВСУ. Например, военные часто становятся жертвами мошенничества и вербовки со стороны так называемых «Мальвинок» и «Чёрных вдов». Кашеварова пояснила, что «Мальвинки» — это женщины в прифронтовых регионах, которые высасывают деньги с российских бойцов.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Томске риелтор в одном из подкастов предложила одиноким женщинам выходить замуж за бойцов СВО, чтобы в случае их смерти на фронте сразу же становиться миллионершами, получая «гробовые» выплаты. Когда полиция начала проверку, специалист тут же заявила, что всё сказанное ею было сарказмом в адрес бессовестных женщин. Риелторша также записала видео с извинениями перед жёнами и матерями участников СВО. В Госдуме призвали лишить женщину права на брак после её слов.