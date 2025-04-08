«Прифронтовая любовь»: Стало известно, как бойцы СВО становятся жертвами секс-агентов ВСУ

Жёны участников спецоперации (СВО) часто жалуются на проблемы из-за любовниц военнослужащих. Об этом рассказала российская общественница Анастасия Кашеварова. По её словам, любовницы могут выманивать деньги у бойцов, а собранную во время личного общения информацию передавать ВСУ.

Общественница рассказала, что жёны бойцов СВО часто не получали выплаты, так как их супруги уже успели потратить заработанные средства на женщин из прифронтовой зоны.

«Или супруга писала жалобу, что не дают отпуск, а ему давали, просто он провёл его с любовницей», — написала Кашеварова в телеграм-канале.