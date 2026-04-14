Сказка в лесу: Составлен топ мест в Подмосковье для свадьбы на Красную горку

В это воскресенье, 19 апреля, россияне будут отмечать Красная горка — праздник, в котором переплелись языческие и православные традиции. Считается, что свадьба в неделю после Пасхи сулит долгую и счастливую совместную жизнь, поэтому менеджер свадебного агентства Ольга Бейлинсон назвала несколько вариантов незабываемой церемонии в Подмосковье.

Так, любителям классики и торжеств больше всего подойдут площадки с вековой историей, например, усадьбы Середниково и Остафьево. Пары, мечтающие о свадьбе на природе, могут выбрать модные стеклянные веранды и лофты на живописном берегу Истринского водохранилища, а также загородный комплекс со сферическим шатром в стиле хай-тек на берегу озера Сенеж в Солнечногорском районе.

«Естественный ландшафт дополнен дизайнерскими арт-объектами, уютной набережной и песчаным пляжем», — отметила собеседница 360.ru.

Всё большую популярность набирают площадки в скандинавском дизайне с панорамными окнами, окружённые лесом, как терраса в одном из event-пространств Солнечногорска. Свадьбу в сказочном стиле можно провести в особняке Воронцова-Дашкова в Быково или на Вилле Ротонде в Одинцове, а если пара хочет русского колорита, ей подойдут стилизованные парк-отели и усадьбы-терема, которые подчеркнут любовь молодожёнов к традициям, заключила эксперт.

