Народные приметы и поверья на Красную горку 2026 — что можно и нельзя делать Оглавление Когда Красная горка в 2026 году Почему Красная горка называется Антипасха Славянские традиции на Красную горку Главные приметы на Красную горку Можно ли жениться на Красную горку? Другие приметы на Красную горку Народные приметы на Красную горку на погоду Приметы на Красную горку на удачу и благополучие Что нельзя делать на Красную горку Красная горка 2026 выпадает на 19 апреля. Самые сильные народные приметы на замужество, богатство и здоровье. Что нельзя делать в этот день и какие традиции нужно соблюсти, чтобы привлечь удачу 13 апреля, 22:15

Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи. Название произошло от традиционного места, где было принято отмечать праздник: в старину выходили на самые высокие места, где уже сошёл снег, то есть на горки и возвышенности. И конечно, с этой датой в народе всегда было связано много примет и поверий. Life.ru расскажет о самых сильных из них: на погоду, любовь и замужество.

Когда Красная горка в 2026 году

Красная горка — первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году Пасха наступила 12 апреля — а значит, Красную горку ждём ровно через неделю, 19 апреля.

Красная горка 2026: что можно и нельзя делать. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Почему Красная горка называется Антипасха

Антипасха — церковное название первого воскресенья после Пасхи. Приставка «анти» в этом слове не означает противопоставление Пасхе, а переводится с греческого как «вместо», «подобно» или «напротив Пасхи». Это означает повторение, возвращение к главному православному торжеству, обновление пасхальной радости. Ещё в IV веке блаженный Августин называл Антипасху «октавой Пасхи» — завершающим днём праздничного периода.

В православной традиции Антипасха имеет особое значение. В этот день Церковь вспоминает явление воскресшего Христа апостолу Фоме, который ранее сомневался в воскресении и требовал доказательств. На богослужении читается отрывок из Евангелия от Иоанна, описывающий этот эпизод.

А происхождение названия «Красная горка» имеет славянские корни. Слово «красный», как известно, означало «красивый», «светлый», «радостный». «Горкой» называли возвышенные места, которые первыми просыхали после таяния снега и где собиралась молодёжь для гуляний.

Важный момент — Красная горка предваряет Радоницкую, или Поминальную, неделю. В этот период традиционно поминают усопших. Радоница в 2026 году выпадает на вторник, 21 апреля.

Славянские традиции на Красную горку

Языческие корни Красной горки связаны с почитанием весны, плодородия и жизненной силы. В ряде версий праздник соотносится с образом Ярилы — божества весны, солнца и плодоносной энергии.

Красная горка символизировала приход весны, обновление природы и начало новой жизни. Люди радовались приходу тепла и надеялись ускорить появление зелени, почек на деревьях, травы на лугах. С праздником связывались девичьи и женские обряды, хороводы, веснянки — заклинательные песни, призывающие весну. Женщины иногда опахивали землю — это считалось древним обрядом, оберегающим землю от засухи, наводнения и других напастей.

После принятия христианства многие языческие традиции сохранились, хотя и получили новое духовное осмысление. Праздник стал отмечаться не с привязкой к погодным изменениям, а в соответствии с церковным календарём.

На Красную горку традиционно устраивали гулянья, молодёжные игры, смотрины, хороводы, катания яиц с горок. Считалось, что если яйцо скатится ровно, то человека ждёт счастье.

На Руси на Красную горку традиционно старались гулять. Фото © Wikipedia / Ф. В. Сычков

Главные приметы на Красную горку

Можно ли жениться на Красную горку?

Один из самых популярных вопросов: можно ли играть свадьбу на Красную горку? И ответ: однозначно да. После строгого поста настаёт время, когда можно праздновать, в том числе играть свадьбы. Мало того, считалось, что пары, поженившиеся в этот день, благословлены и их ждёт счастье.

Другие приметы на Красную горку

На Руси на Красную горку все, особенно молодёжь, старались участвовать в гуляньях, хороводах и играх — это сулило радость и встречу с будущим мужем/женой.

Если девушка проведёт праздник в компании мужчины, особенно нового знакомого, то в ближайшее время она встретит будущего супруга. Одиноким людям советовали активно участвовать в гуляньях и не избегать общения.

Незамужним девушкам рекомендовалось сходить на службу в церковь и попросить о встрече с женихом, заказать молебен святому покровителю супружеского союза. Также хорошей приметой на встречу будущего мужа было, если девушка испечёт каравай.

Чтобы найти суженого быстрее, незамужним девушкам советовали поцеловаться на празднике с любым человеком или сварить пшённую кашу и отнести её в место, где обычно никто не ходит. Если скоро от каши не останется и следа, значит, в течение года девушке предстоит встреча с любимым, а если она останется на месте — год она проведёт в одиночестве.

Пара должна была провести Красную горку вместе — иначе они скоро разойдутся.

Народные приметы на Красную горку на погоду

Тёплый и спокойный вечер сулил жаркое и сухое лето, а пасмурная погода — холодный и дождливый сезон. Ясное небо и солнце воспринимались как знак будущего богатого урожая.

Дождь на Красную горку — к хорошему урожаю. Считалось, что дождь в дни Фоминой недели помогает земле «проснуться» после зимы и даёт силу будущим всходам.

Если на Красную горку или ближайшее время приходится первая весенняя гроза, тепло установится надолго. Первый гром воспринимался как знак того, что зима окончательно отступила и начинается настоящая весна.

Ясная погода днём трактовалась неоднозначно: её считали и плохим знаком, и приметой тёплого лета и богатого урожая. Если солнце в облаке тумана или мареве, то осень принесёт изобилие.

Можно ли венчаться на Красную горку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brylynskyi

Приметы на Красную горку на удачу и благополучие

В старину верили, что если на Красную горку бросить в воду монетку и загадать желание, то оно непременно сбудется. Для привлечения благополучия люди надевали красную одежду, поскольку этот цвет ассоциировался с красотой, богатством и жизненной силой.

Умыться водой, которой омывали иконы, — к достатку и финансовой стабильности на весь год. А если на Красную горку шёл дождь, девушки старались умыться дождевой водой — это считалось залогом красоты на долгие годы.

Появившиеся к этому времени веснушки сулили удачу и счастье в течение года.

Что нельзя делать на Красную горку

Ссориться, конфликтовать, ругаться . Верили, что ссоры в этот день могут затянуться на долгое время и привести к серьёзным раздорам в семье.

. Верили, что ссоры в этот день могут затянуться на долгое время и привести к серьёзным раздорам в семье. Заниматься тяжёлой физической работой, домашним бытом, копаться в саду и огороде. В некоторых регионах Фомино воскресенье считалось временем отдыха перед началом весенних работ, чтобы не навлечь неурожай.

В некоторых регионах Фомино воскресенье считалось временем отдыха перед началом весенних работ, чтобы не навлечь неурожай. Рубить деревья и ломать ветки. По народным поверьям, это могло навлечь засуху и неурожай на поля.

По народным поверьям, это могло навлечь засуху и неурожай на поля. Отказывать просящим о помощи. Верили, что отказ в этот день может обернуться бедами и несчастьями для самого отказавшего.

Верили, что отказ в этот день может обернуться бедами и несчастьями для самого отказавшего. Выносить мусор из дома. Считалось, что вместе с ним можно вынести покой и благополучие семьи.

Считалось, что вместе с ним можно вынести покой и благополучие семьи. Оставаться дома и не участвовать в гуляньях без уважительной причины. По поверью, это сулило неудачи в любви, несчастливый брак или одиночество.

По поверью, это сулило неудачи в любви, несчастливый брак или одиночество. Выбрасывать недоеденную еду. Считалось, что это привлечёт болезни; еду нужно было отдать животным и птицам.

Считалось, что это привлечёт болезни; еду нужно было отдать животным и птицам. Влюблённым и супругам проводить время порознь. Это грозило расставанием в будущем.

Отметим, что Церковь в целом критично относится к поверьям, за исключением тех, которые связаны с реальными природными явлениями и явно не противоречат вероучению. Народные приметы — это часть культурной традиции, а верить в них или нет, уже личное дело каждого. В праздник, особенно весенний, главное — искренняя радость от молитвы, гуляний и общения. А чтобы не потерять другие важные даты — Life.ru составил полный православный календарь на 2026 год.

Авторы Софья Бух