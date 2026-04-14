И жили они долго и счастливо, опять: Бывших супругов предлагают женить за один день

В России следует разработать механизм, упрощающий повторное заключение брака для бывших супругов, заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, в юридической практике нередки случаи, когда пары ошибочно разводятся, а затем, желая восстановить отношения, сталкиваются с бюрократическими сложностями.

Председатель общественного движения «Россия православная» предложил ввести регистрацию через портал «Госуслуги» без обязательного личного присутствия в ЗАГСе и с сокращённым сроком ожидания. Если оба согласны, нет имущественных споров и общих несовершеннолетних детей, можно дать людям возможность узаконить брак за один день. Это покажет, что государство поощряет восстановление семьи.

«В эпоху цифровизации, когда мы можем получать справки, не выходя из дома, сделать регистрацию брака между бывшими супругами такой же простой — дело техники и доброй воли», — заключил собеседник «Абзаца».

