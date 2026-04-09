«С вором ходила, вора любила»: Почему россиянки сохнут по пожизненно осуждённым

От 11 до 22% пожизненно осуждённых в российских колониях за последние годы состоят в браке, однако далеко не все из них реально поддерживают связь с родными, рассказал криминолог Данила Сергеев. По его словам, о наличии таких связей свидетельствуют звонки и свидания, но есть немало семейных заключённых, у которых за несколько лет не было ни одного звонка и ни одного длительного свидания. Так, 88% осуждённых в колониях для пожизненного заключения не имели их вовсе.

Вступление в брак во время отбывания наказания, по данным эксперта, остаётся редкостью. При этом он, изучая законодательство и тюремные системы разных стран, нигде не встречал запрета на заключение отношений. Наличие семьи даже помогает социальной адаптации и законопослушному поведению в местах лишения свободы.

Не исключено, что вступление в брак рассматривается как дополнительный аргумент для возможного пересмотра дела или положительного решения об условно-досрочном освобождении. Часть таких браков связана с чисто юридическими вопросами — необходимостью оформить наследство или отцовство.

«Общая черта женщин, которые вступают в брак с ПЖ, — ощущение какой-то миссии, которая заключается в том, что они помогают заблудшей душе, спасают его. На самом деле, часто они таким образом решают внутренние психологические проблемы», — цитирует специалиста сайт MK.ru.

Кстати, первый рэкетир СССР Монгол стал вором в законе вопреки понятиям. Геннадий Карьков по прозвищу Монгол вошёл в историю как первый советский рэкетир. В 70-х его банда держала в страхе московских цеховиков и антикваров. Кличку он получил в лагере от Васи Бриллианта за азиатскую внешность.