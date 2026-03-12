Лучше не показывать: За какие наколки можно оказаться в суде

Несмотря на отсутствие в российском законодательстве прямого запрета на ношение татуировок, наличие определённых изображений на теле может стать причиной серьёзных юридических проблем. Об этом Life.ru рассказал юрист АБ «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман.

По словам эксперта, в Уголовном кодексе или КоАП РФ не существует статьи, которая наказывала бы человека исключительно за факт наличия татуировки, какой бы тематики она ни была. Однако ситуация меняется, если татуировка содержит символику, признанную экстремистской, и демонстрируется публично.

«Ключевое слово здесь — «публичное демонстрирование», — подчёркивает Владимир Гартман.

Главный риск связан со статьёй 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Если человек с татуировкой, на которой изображена свастика или иные запрещённые символы, выходит на улицу с открытыми участками тела — например, на пляж с обнаженным торсом — он подпадает под действие закона.

«Судебная практика по таким делам существует. Людей привлекали к ответственности именно за открытую демонстрацию таких татуировок. Однако если изображение скрыто под одеждой и вы никому его не показываете, состава правонарушения нет», — сообщил эксперт и добавил, что наказание по данной статье предусматривает штраф до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Помимо нацистской символики, закон запрещает публичную демонстрацию атрибутики организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Одним из самых ярких примеров является движение АУЕ, признанное экстремистским Верховным судом РФ в 2020 году.

Как пояснил эксперт, татуировки, содержащие аббревиатуру АУЕ*, лозунги вроде «жизнь ворам»* или специфические символы (например, восьмиконечные «воровские звёзды»), при их публичной демонстрации также подпадают под действие статьи 20.3 КоАП.

Юрист напомнил, что закон суров к любой интерпретации символики запрещённых движений. В качестве примера он привёл случай, когда суд назначил десять суток ареста гражданину, который сложил букеты цветов в виде надписи, идентифицируемой как запрещённая аббревиатура.

