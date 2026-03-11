Россиянам грозит штраф до 1000 рублей за кофе без крышки в общественном транспорте

Юрист Михаил Салкин предупредил: россиянам может грозить штраф за распитие кофе из стакана без крышечки в общественном транспорте. Его слова приводит NEWS.ru.

Прямого федерального запрета на употребление безалкогольных напитков нет. Однако перевозчики вправе устанавливать собственные правила, чтобы пассажиры не пачкали друг друга.

«Вопрос, конечно, спорный, может ли испортить одежду соседа кофе, который находится в стаканчике с закрытой крышечкой. Судебной практики по нему ещё нет», — пояснил эксперт.

Теоретически сам факт нахождения напитка в транспорте может быть расценен как нарушение. За это грозит штраф в размере 1 тыс. рублей или предупреждение. При этом шансы быть оштрафованными выше у тех, кто пьёт кофе из открытого стакана. Если крышка закрыта и напиток не проливается, нарушения, скорее всего, не будет.

А ранее Life.ru писал, что в России хотят запретить алкоголь в аэропортах. В Госдуме отметили, что из-за нетрезвых пассажиров рейсы срываются, а авиакомпании несут серьёзные убытки. По словам чиновников, действующие штрафы в несколько тысяч рублей не решают проблему: пьяный пассажир не думает о последствиях.