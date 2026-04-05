Путь Дато Ташкентского: от 16-летнего вора до верховного арбитра криминала

Датико Цихелашвили, известный в криминальных кругах как Дато Ташкентский, был влиятельной фигурой в воровском мире. Его авторитет был настолько велик, что к нему часто обращались для урегулирования конфликтов, и даже Дед Хасан поддерживал с ним дружеские отношения. Подробности его жизни были опубликованы «Лентой.ру».

Будущий авторитет родился в 1951 году в Узбекистане, а позже перебрался в Ташкент, где начал свой путь в криминале. Уже в 16 лет он впервые оказался за решёткой, где прославился непокорным нравом — постоянно конфликтовал с тюремным начальством. После второго срока (за нанесение тяжёлых травм) местные авторитеты официально признали его вором в законе и дали прозвище Дато Ташкентский.

Своё истинное призвание он обрёл во время длительной 13-летней отсидки. Скитаясь по колониям, Дато начал выступать в роли независимого судьи для арестантов. Самое известное его решение — признание статуса Евгения Васина, лидера крупной дальневосточной группировки. Многие были против, но Дато учёл все детали и вынес мудрый вердикт.

Вес Дато позволял ему спасать даже самых влиятельных фигур преступного мира. В 1986 году он лично заступился за Аслана Усояна (Деда Хасана), которого враги хотели лишить статуса. Противники не посмели перечить слову уважаемого арбитра.

После освобождения в начале 1990-х Дато продолжил деятельность третейского судьи — его звали улаживать конфликты от Москвы до Сибири. Однако со своей собственной бедой он совладать не смог: пагубная привязанность к наркотикам разрушала его здоровье и постоянно привлекала внимание милиции.

Летом 2000-го состояние авторитета резко ухудшилось, он попал в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но в октябре сердце главного криминального судьи остановилось. Похоронили Дато Ташкентского на Вакийском кладбище в Тбилиси.

