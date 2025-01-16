Россиянам объяснили, как проверить долги покойного родственника перед получением наследства
В «Роскачестве» призвали проверять долги умершего перед принятием наследства
Россиянам напомнили о важности проверить, есть ли у умершего родственника долги перед тем, как вступать в наследство. Сделать это можно через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП), заявила руководитель Центра финансовой экспертизы «Роскачества» Ольга Вяльшина.
«Данная база открыта для всех желающих, и любой человек может проверить информацию, имея необходимые данные о покойном», — рассказала она в беседе с RT.
Однако такой способ позволяет узнать текущее положение дел, но у человека могут быть и неофициальные долги перед соседями, друзьями, а также неуплаченные штрафы по коммунальным платежам. Часто они становятся для родственников умерших неприятным сюрпризом. Для более полного выяснения долговых вопросов можно обратиться к нотариусу, который сделает запросы в соответствующие госорганы.
Также у покойного могут быть кредиты или банковские счета. Получить информацию в этом случае можно в банках.
Стоит отметить, что при вступлении в наследство потомки получают от умершего родственника не только имущество, но и все его задолженности. Поэтому перед тем, как оформить на себя права, лучше заранее узнать, какие «сюрпризы» подготовил покойный. Уточняется, что в наследование переходят задолженности по алиментам, налогам, кредитам и коммунальным платежам. Покрыть их придётся в размере унаследованного имущества. Если финансовых обязательств слишком много, то есть смысл отказаться от наследства.