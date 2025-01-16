Россиянам объяснили, как проверить долги покойного родственника перед получением наследства

Россиянам напомнили о важности проверить, есть ли у умершего родственника долги перед тем, как вступать в наследство. Сделать это можно через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП), заявила руководитель Центра финансовой экспертизы «Роскачества» Ольга Вяльшина.

«Данная база открыта для всех желающих, и любой человек может проверить информацию, имея необходимые данные о покойном», — рассказала она в беседе с RT.

Однако такой способ позволяет узнать текущее положение дел, но у человека могут быть и неофициальные долги перед соседями, друзьями, а также неуплаченные штрафы по коммунальным платежам. Часто они становятся для родственников умерших неприятным сюрпризом. Для более полного выяснения долговых вопросов можно обратиться к нотариусу, который сделает запросы в соответствующие госорганы.

Также у покойного могут быть кредиты или банковские счета. Получить информацию в этом случае можно в банках.