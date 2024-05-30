Юрист назвал фатальные ошибки при вступлении в наследство Адвокат Полещук объяснил, что лучше не брать наследство в случае наличия долгов 30 мая, 15:01 Наследники также получают все задолженности умершего родственника. Обложка © freepik

При вступлении в наследство потомки получают от умершего родственника не только имущество, но и все его задолженности. Об этом "Газете.ru" рассказал адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук.

"По общему правилу, в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Долги входят в состав наследственного имущества", — объяснил юрист.

Он добавил, что если наследников окажется несколько, то им придётся солидарно отвечать по долгам умершего. Адвокат напомнил, что родственникам перейдут задолженности по алиментам, налогам, кредитам, коммунальным платежам и т.д. Покрыть их придётся в размере унаследованного имущества.

Полещук посоветовал перед вступлением в наследство узнать обо всех долгах скончавшегося. Также можно привлечь оценщика, чтобы узнать стоимость получаемого имущества. Если финансовых задолженностей окажется слишком много, то есть смысл отказаться от прав наследника, отметил адвокат.

Ранее Life.ru писал, что к наследству относятся недвижимость, автомобили, деньги, ценные бумаги, вещи, интеллектуальная собственность и другие активы. Дети равноправны перед законом и получают одинаковые доли наследства, это касается и приёмных.

Авторы Татьяна Миссуми