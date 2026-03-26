Путин пообещал выполнить все обязательства бюджета перед гражданами

Президент России Владимир Путин заявил о твёрдом намерении государства исполнять все бюджетные обязательства перед гражданами. По его словам, власти продолжат придерживаться умеренно консервативного подхода в финансовой политике.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава государства подчеркнул: «Мы обязательно будем его придерживаться в бюджетной системе, выполняя обязательства перед гражданами страны».

Путин также отметил, что для устойчивого развития России необходимо укреплять экономический суверенитет. Это позволит повысить конкурентоспособность отечественных компаний и обеспечить им сильные позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

А ранее Путину доложили о первых поступлениях цифрового рубля в бюджет. Президент России обсудил с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным итоги работы ведомства и планы на будущее. Также в ходе доклада главе РФ также были представлены результаты работы казначейской системы за прошлый год и намечены дальнейшие шаги по её модернизации. Особое внимание уделяется повышению эффективности контроля за государственными финансами.