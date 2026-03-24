В Кремле заявили о проработке вопроса изменения бюджетного правила

Вопросы изменения бюджетного правила находятся в стадии проработки и являются прерогативой правительства. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля уточнил, что данные вопросы затрагиваются на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства Владимира Путина.

Ранее появлялась информация, что российские власти рассматривают возможность отсрочки ужесточения бюджетного правила. Такая необходимость возникла на фоне роста цен на нефть.

Бюджетное правило — это механизм, ограничивающий использование нефтегазовых сверхдоходов. Оно устанавливает «базовую» цену на нефть (с 2024 года составляет $60 за баррель с ежегодной индексацией на 2%), и все доходы от экспорта углеводородов, полученные сверх этой планки, направляются не в текущие расходы государства, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Цель правила — снизить зависимость бюджета и курса рубля от волатильности мировых цен на нефть, обеспечивая макроэкономическую стабильность.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что правительство в скором времени примет решение о мерах по снижению бюджетной зависимости от нефтяных котировок. По его словам, приостановка операций по продаже валюты в рамках бюджетного правила обусловлена именно этими планами.