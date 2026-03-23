Силуанов объявил курс на снижение зависимости бюджета от колебаний цен на нефть

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил ИС «Вести», что правительство в скором времени примет решение о мерах по снижению бюджетной зависимости от нефтяных котировок. По его словам, приостановка операций по продаже валюты в рамках бюджетного правила обусловлена именно этими планами.

Министр подчеркнул, что кабинет министров стремится как к уменьшению влияния сырьевых цен на экономику в среднесрочной перспективе, так и к минимизации своего воздействия на валютный рынок.

«Мы хотим в первую очередь на среднесрочной перспективе сделать наш бюджет менее зависимым от цен на нефть, с одной стороны. А с другой стороны, меньше повлиять на валютный рынок с точки зрения участия на этом рынке. Поэтому правительство определится в ближайшее время по этим решениям», — сказал Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил нефтегазовым компаниям направлять дополнительные доходы, полученные на фоне роста мировых цен на нефть, на снижение долговой нагрузки. По словам главы государства, использование сверхдоходов для погашения кредитов перед российскими банками стало бы «зрелым» решением. Он также отметил необходимость возвращения экономики к устойчивому росту.