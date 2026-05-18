Финансист назвал точную сумму накоплений, которая позволит жить на проценты по вкладам

Чтобы жить на проценты по вкладам, на счету должно быть около 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщил агентству «Прайм» финансовый эксперт Алексей Родин.

По его словам, для прожиточного минимума необходимо иметь около 2,6 миллиона рублей, для средней зарплаты — 13,2 миллиона, а для желаемого дохода — почти 23,8 миллиона.

В 2026 году прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 20 644 рубля в месяц, средняя зарплата — 103 612 рублей, а желаемый доход граждан — 187 250 рублей.

Расчёты проведены на примере вклада на один год со ставкой 9,55% и ежемесячной выплатой процентов. Без учёта налога для прожиточного минимума нужно разместить 2 594 010 рублей, для дохода на уровне средней зарплаты — около 13 020 000 рублей, а для желаемого дохода — примерно 23 530 000 рублей.

В 2026 году необлагаемая сумма процентов составляет 160 000 рублей в год. Остальные выплаты облагаются налогом ФНС — 13% стандартно и 15% при превышении лимита. С учётом этих сборов необходимую сумму вклада нужно увеличить, чтобы сохранить доход на нужном уровне.

Ранее сообщалось, что россияне снимают деньги с депозитов и тратят их на машины, облигации и повседневные расходы. На этом фоне продажи новых машин в России показали рост третий месяц подряд.