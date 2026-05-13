Россияне снимают деньги с депозитов и тратят их на машины, облигации и повседневные расходы

Продажи новых машин в России показали рост третий месяц подряд. О связи этого тренда с оттоком средств с банковских депозитов агентству «Прайм» рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

В апреле россияне купили 117,5 тысячи автомобилей. Это на 15,1% превышает результат того же месяца прошлого года, следует из информации «Автостата». С начала года реализовано 382,5 тысячи единиц, что больше на 9,6%. Минпромторг фиксирует схожую динамику, указывая на продажу 430 970 машин в возрасте до трех лет за четыре месяца.

Импульс рынку придало смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор 24 апреля опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Это стало одним из катализаторов потребительской активности.

Однако покупка транспортных средств — лишь одно из направлений, куда утекают сбережения. В апреле инвестиции в облигации достигли 265,5 миллиарда рублей, что на 57,3% выше прошлогоднего уровня. Львиная доля (63,1%) ушла в корпоративные бумаги, предлагающие более высокий доход по сравнению с ОФЗ.

По словам Кричевского, многие используют депозиты для накопления капитала перед крупным приобретением. За пару лет при реинвестировании процентов можно было получить до 50% прибыли. Вкупе со снижением кредитных ставок это подстегнуло желание граждан обновить личный транспорт.

Часть изъятых средств направляется и на повседневные нужды. Эксперт пояснил, что официальная инфляция около 6% — это совсем не то, что есть «на земле». Инфляционные ожидания сейчас кружат около 13%. Кричевский привел пример «индекса шашлыка», куда входят продукты и все необходимое для готовки на огне.

«За год он вырос примерно на 20% в среднем по стране. Так что часть денег с депозитов идёт на самые банальные вещи — продукты, одежду, медицину», — уточнил он.

Снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не осталось незамеченным. Экономист ожидает продолжения перелива капитала с вкладов в реальный сектор и на финансовые площадки. Одна часть граждан займется поиском инструментов с повышенной доходностью, другая — начнет тратить накопления, «чтобы, говоря прямо, выжить».