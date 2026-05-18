Свищев: Компенсацию по вкладам могут получить родившиеся до 1991 года

Россияне, родившиеся до 1991 года включительно, могут получить компенсацию по советским вкладам, если счёт действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт до конца того же года. Выплаты также доступны наследникам вкладчиков. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Размер компенсации зависит от суммы, находившейся на вкладе летом 1991 года. При расчёте применяются возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения средств. Последний определяется датой закрытия счёта. Для оформления выплаты нужно обратиться в отделение банка с паспортом и сберкнижкой. На месте потребуется написать заявление. Если сберкнижка утрачена, банк может провести поиск данных через архив.

Наследникам вкладчиков понадобятся свидетельство о смерти владельца счёта и документы, подтверждающие право на наследство. По словам Свищева, комиссия за оформление компенсации не взимается.

А ранее экономист рассказала, что некоторые российские пенсионеры получат выплаты за июнь раньше обычного срока. Это связано с празднованием Дня России. Обычно пенсии перечисляют с 3 по 25 число месяца. Однако в июне график сдвинется из-за длинных выходных. В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому образуется трёхдневный период отдыха.