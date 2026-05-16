Россиянам напомнили о досрочной выплате пенсий в июне

Некоторые российские пенсионеры получат выплаты за июнь раньше обычного срока. Это связано с празднованием Дня России, сообщила экономист Наталья Проданова в беседе с ИС «Вести». Обычно пенсии перечисляют с 3 по 25 число месяца. Однако в июне график сдвинется из-за длинных выходных.

«Тем, кто обычно получает выплаты 12, 13 или 14 числа, стоит ожидать досрочного зачисления – 11 июня», — пояснила эксперт.

В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому образуется трёхдневный период отдыха. В связи с этим банки и почтовые отделения будут работать по особому графику, а пенсии переведут заблаговременно.

Ранее в Госдуме напомнили, что с 1 октября 2026 года военные пенсии будут проиндексированы на 4%. Такая величина заложена в федеральном законе о бюджете. Суммы пересчитают без участия получателей. Никаких заявлений подавать не надо. Прибавку получат примерно 3,1 миллиона пенсионеров. Это бывшие сотрудники Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других ведомств.