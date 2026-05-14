В Госдуме напомнили об индексации военных пенсий с октября 2026 года

С 1 октября 2026 года военные пенсии будут проиндексированы на 4%. Такая величина заложена в федеральном законе о бюджете. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Перерасчёт, по его словам, проходит автоматически, без заявлений со стороны получателя. Повышение коснётся около 3,1 миллиона пенсионеров Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств.

Парламентарий подчеркнул, что 4% — это не окончательная цифра. Если фактическая инфляция превысит прогноз, октябрьскую индексацию пересмотрят отдельным федеральным законом. Такая схема уже работала в 2025 году, когда прошло две раздельные индексации (в январе и октябре) вместо изначально заложенных в бюджете.

А ранее Life.ru сообщал, что средний размер социальной пенсии в России в апреле превысил 16,5 тысячи рублей. По данным Соцфонда, за аналогичный период прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей.