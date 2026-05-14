Названы три сценария, когда россиян могут лишить пенсии
Экономист Коваленко: Россиян могут лишить пенсии из-за ошибок с документами
Обложка © Life.ru
Россияне могут столкнуться с приостановкой пенсии из-за проблем с документами, доверенностью или регистрацией. Об этом агентству «Прайм» рассказала замглавы Высшей школы экономики РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.
Первый риск связан с получением выплат по доверенности. Если срок документа закончился, Соцфонд может временно остановить перечисления.
«Каждая доверенность имеет срок использования. В случае необходимости её нужно будет продлить, чтобы не попасть в ситуацию, когда пенсионные выплаты будут приостановлены до обновления документов», — пояснила Коваленко.
Второй случай касается переезда. При смене региона прописки пенсионеру могут пересчитать или отменить региональные надбавки, указала она. Третий сценарий относится к людям без постоянной регистрации. Получателям социальной пенсии нужно ежегодно подтверждать проживание в России через заявление в Соцфонд, добавила эксперт. При этом для страховой пенсии по старости такое подтверждение не требуется.
Ранее сообщалось, что уже в июле часть россиян получит повышенные пенсионные выплаты. Как пояснил эксперт, прибавка, в частности, предусмотрена для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.