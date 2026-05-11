Пенсии в июне вырастут у нескольких категорий россиян: Кому ждать прибавку

В июне повышенные выплаты получат несколько категорий пенсионеров. Об этом РИА «Новости» рассказала профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По её словам, прибавка коснётся граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, а также тех, кому была присвоена инвалидность I группы.

Для этих категорий фиксированная выплата в составе страховой пенсии увеличится до 19 169,38 рубля. Инвалидам первой группы также положена надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Финогенова уточнила, что повышение фиксированной выплаты назначается только один раз и по одному основанию. Если человеку уже платят пенсию как инвалиду I группы, то после достижения 80 лет дополнительного увеличения не будет.

Также на перерасчёт могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые уволились в мае. Повышенную пенсию с учётом всех индексаций обычно выплачивают в начале месяца, следующего за увольнением, если Социальный фонд России принял положительное решение.

Кроме того, дополнительные выплаты могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы и которые подали заявление в СФР. Речь может идти о детях до 18 лет, детях-инвалидах от 18 до 23 лет, а также братьях, сёстрах и внуках до 18 лет. Размер такой прибавки устанавливается к фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за трёх человек. По словам Финогеновой, получать такую надбавку могут оба родителя-пенсионера — независимо от того, работают они или нет.

Ранее россиянам назвали максимальный возможный размер пенсии для самозанятых. По словам специалистов, такой гражданин в России может рассчитывать примерно на 50 тыс. рублей пенсии, но только при длительной уплате максимальных страховых взносов в Социальный фонд. Чтобы выйти на уровень около 50 593 рублей, необходимо в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальный взнос. Сейчас он составляет 572 204 рубля.