Россиянам назвали максимальный размер пенсии для самозанятых

Пенсия самозанятых граждан в России может составить около 50 тысяч рублей при условии длительной уплаты максимальных страховых взносов в Социальный фонд. Такой расчёт представил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии ТАСС.

По его словам, для достижения уровня пенсии в 50 593 рубля необходимо на протяжении 30 лет ежегодно перечислять в Социальный фонд России максимальный взнос, который на данный момент составляет 572 204 рубля. За этот период, как отметил специалист, формируется около 261 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

В случае уплаты минимальных взносов в размере 71,7 тысячи рублей в год, размер будущей пенсии, по оценке эксперта, составит примерно 14,4 тысячи рублей. Также подчёркивается, что режим самозанятости не предполагает обязательных пенсионных отчислений. При этом граждане могут добровольно вступить в систему пенсионного страхования через Социальный фонд, подав соответствующее заявление, если хотят сформировать страховую пенсию в будущем.

Ранее сообщалось, что августовский перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров в России может дать максимальную прибавку в размере трёх пенсионных баллов при определённом уровне дохода. Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов необходима зарплата от 74 475 рублей.