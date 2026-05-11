Работающим пенсионерам назвали зарплату для максимального перерасчёта в августе

Максимальное увеличение пенсии работающих пенсионеров по итогам августовского перерасчёта может составить три пенсионных балла. Для их получения необходима зарплата от 74 475 рублей. О расчётах рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в комментарии ТАСС.

Она напомнила порядок расчёта индивидуального пенсионного коэффициента. Сначала годовой доход умножается на 12 месяцев, после чего из суммы выделяются страховые взносы в размере 30%. Далее из них выделяется индивидуальная часть — 53,4%, которая делится на установленную предельную базу взносов в размере 477 235,8 рубля.

Полученный результат умножается на 10 — это максимальное количество баллов, которое можно заработать за год. По данным на 2026 год, стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля. В итоге при максимальных трёх баллах прибавка к будущей пенсии составит около 470,28 рубля.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшие месяцы запланированы новые изменения в пенсионных выплатах для отдельных категорий граждан. Ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров состоится 1 августа. Уже проведённая в стране индексация на 7,6% была реализована 1 января текущего года.