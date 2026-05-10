10 мая, 03:35

Финогенова: Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам пройдёт 1 августа

Обложка © Life.ru

Ежегодный перерасчёт выплат для работающих пенсионеров состоится 1 августа. Первая октябрьская индексация затронет бывших военнослужащих. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова. Плановое повышение пенсий на 7,6% в стране уже прошло 1 января текущего года.

Эксперт пояснила, что осенние изменения коснутся граждан, которые получают средства в рамках государственного пенсионного обеспечения.

«Что касается следующей индексации пенсий, то она произойдёт 1 октября 2026 года и затронет военных пенсионеров. <...> Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учётом всех надбавок», приводит слова эксперта ТАСС.

Эксперт добавила — коэффициент индексации, вероятнее всего, увеличат. Его скорректируют по фактической инфляции.

Россияне, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию

Ранее сообщалось, что максимальная страховая пенсия блогеров превысит 43 тысячи рублей. Такое условие выполнится, если они будут делать взносы в Соцфонд на протяжении 25 лет. По данным экспертов — максимальный взнос в 2026 году составит 572 204 рубля.

Лия Мурадьян
