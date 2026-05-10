Финогенова: Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам пройдёт 1 августа

Ежегодный перерасчёт выплат для работающих пенсионеров состоится 1 августа. Первая октябрьская индексация затронет бывших военнослужащих. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова. Плановое повышение пенсий на 7,6% в стране уже прошло 1 января текущего года.

Эксперт пояснила, что осенние изменения коснутся граждан, которые получают средства в рамках государственного пенсионного обеспечения.

«Что касается следующей индексации пенсий, то она произойдёт 1 октября 2026 года и затронет военных пенсионеров. <...> Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учётом всех надбавок», — приводит слова эксперта ТАСС.

Эксперт добавила — коэффициент индексации, вероятнее всего, увеличат. Его скорректируют по фактической инфляции.

Ранее сообщалось, что максимальная страховая пенсия блогеров превысит 43 тысячи рублей. Такое условие выполнится, если они будут делать взносы в Соцфонд на протяжении 25 лет. По данным экспертов — максимальный взнос в 2026 году составит 572 204 рубля.