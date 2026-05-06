Российским блогерам насчитали пенсию до 43,7 тысячи рублей

Максимальная страховая пенсия блогеров может превысить 43 тысячи рублей, если они будут делать взносы в Соцфонд на протяжении 25 лет. Такой расчёт привёл профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По словам эксперта, максимальный взнос в 2026 году составит 572 204 рубля.

«Он [взнос] позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Таким образом, за 25 лет получится сформировать 218 ИПК, в результате чего размер пенсии составит 43 758 рублей», — цитирует Сафонова ТАСС.

Специалист уточнил, что у блогеров, которые совмещают ведение соцсетей с основной работой, стаж формируется по трудовому договору. Но многие авторы работают как самозанятые или ИП, поскольку их доход чаще связан с рекламой и продажами.

Если страхового стажа и пенсионных баллов нет, блогер сможет рассчитывать только на социальную пенсию — с 1 апреля 2026 года её размер составит 9,4 тысячи рублей. При минимальном взносе около 71,5 тысячи рублей в год за 25 лет можно сформировать выплату примерно в 13,8 тысячи рублей, а за 15 лет — чуть более 12 тысяч.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию. По словам эксперта, социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой и имеет меньший размер. Она не зависит от стажа и пенсионных баллов, так как является государственной мерой поддержки.