Экономист объяснил, кому могут приостановить выплату пенсии

Россиянам могут приостановить выплату страховой пенсии по старости, если они не обращались за ней в течение шести месяцев подряд. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Как объяснил эксперт «Газете.ru», в этом случае выплата приостанавливается на шесть месяцев. Отсчёт начинается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором истёк указанный срок.

Вторая причина касается инвалидов: при неявке в назначенный срок на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы выплату приостановят на три месяца.

Третье основание — отсутствие подтверждённых данных об обучении получателя пенсии по случаю потери кормильца на очной форме после достижения 18 лет. В этой ситуации выплату также приостановят на шесть месяцев.

Четвёртая причина — истечение срока обучения получателя пенсии по потере кормильца после 18 лет, подтверждённого документом образовательной организации. В этом случае выплату приостановят на полгода, начиная с 1 сентября года завершения учёбы.

Балынин подчеркнул: если обстоятельства, повлёкшие приостановку, устранятся, пенсию возобновят. Для этого необходимо подать заявление и соответствующие документы. Срок рассмотрения — не позднее пяти рабочих дней с момента приёма.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова рассказала, что при смене региона проживания пенсия может как увеличиться, так и уменьшиться. Чаще всего корректировке подлежат северные надбавки и социальная доплата до уровня прожиточного минимума: при выезде из районов Крайнего Севера районный коэффициент аннулируется, а при переезде на север, напротив, назначается.