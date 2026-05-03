Россиянам назвали ошибки, из-за которых пенсия может стать ниже на тысячи рублей

Несколько, казалось бы, незначительных ошибок и пробелов в документах могут стоить будущему пенсионеру тысяч рублей ежемесячно. Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева перечислила главные риски, которые ведут к необоснованному снижению размера выплат.

По словам эксперта, трудовой стаж до 2002 года формирует так называемый стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин применяется коэффициент 0,55, который даёт более высокую базовую часть пенсии. Любые «выпадающие» периоды, которые не учтёт Соцфонд, автоматически снижают базу расчёта. При этом специалист обратила внимание, что в стаж часто не включают период службы в армии, время получения пособия по безработице или годы учёбы.

После 2002 года ключевым фактором при расчёте пенсии становится то, насколько добросовестно работодатель уплачивал страховые взносы.

«Любые пробелы в платежах, работа без официального оформления или технические ошибки при передаче данных в Социальный фонд ведут к уменьшению выплат», – уточнила Голубева в беседе с РИА «Новости».

Особенно рискуют те, кто трудился как индивидуальный предприниматель или в небольших организациях, где могли «экономить» на налогах.

Даже если человек сумел заработать приличную пенсию в одном регионе, после переезда её размер может уменьшиться. Это происходит, если гражданин перебирается в субъект Российской Федерации с более низким районным коэффициентом.

«При переезде в регион с более низким районным коэффициентом размер пенсии может уменьшиться из-за отмены региональной надбавки, привязанной к месту проживания», –пояснила эксперт.

Тем, кто сомневается в корректности начислений, Голубева рекомендует заказать в Социальном фонде России справку о назначенной пенсии. Через личный кабинет на «Госуслугах» этот документ оформляется в течение суток. Если в справке обнаружены расхождения, следует подавать заявление на перерасчёт.

«Дополнительные потери могут возникать в том числе из-за формальных несоответствий. Например, если в документах разные фамилии и нет подтверждения их изменения, либо отсутствуют сведения о заработке за периоды, которые учитываются при расчёте», – добавила Голубева.

Ранее Life.ru писал, что в 13 регионах России пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей. Лидерами списка стали Чукотский АО – 43,7 тыс. рублей, Ненецкий АО –39,8 тыс. и Камчатский край – 39,3 тыс.