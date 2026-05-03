В 13 регионах России пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей

В тринадцати субъектах РФ средний размер пенсии неработающих пенсионеров превысил 30 тысяч рублей. Об это следует из данных Социального фонда за март, пишет ТАСС.

Лидером списка стал Чукотский автономный округ – здесь неработающие пенсионеры в среднем получают 43,7 тысячи рублей. Второе место занял Ненецкий АО с показателем 39,8 тысячи. Замыкает тройку лидеров Камчатский край – 39,3 тысячи рублей.

В десятку самых «пенсионно-благополучных» регионов также вошли: Магаданская область – 39 тысяч рублей,

Ханты-Мансийский АО – 38,3 тысячи,

Ямало-Ненецкий АО – 37,8 тысячи,

Мурманская область – 35,4 тысячи,

Сахалинская область – 34,8 тысячи,

Якутия –34,4 тысячи,

Республика Коми – 32,7 тысячи,

Архангельская область – 32,5 тысячи,

Республика Карелия – 31,5 тысячи,

Хабаровский край – 30 тысяч рублей ровно.

При этом средний размер пенсии по всей России среди неработающих пенсионеров в марте 2026 года составил 25 647 рублей.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме назвали сроки очередной индексации пенсий. Член Комитета ГД по труду и социальной политике Светлана Бессараб разъяснила: с 1 апреля уже были увеличены социальные пенсии и выплаты бюджетникам и госслужащим. А 1 августа работающим пенсионерам добавят индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за 2025 год.