В 13 регионах России пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей
В тринадцати субъектах РФ средний размер пенсии неработающих пенсионеров превысил 30 тысяч рублей. Об это следует из данных Социального фонда за март, пишет ТАСС.
Лидером списка стал Чукотский автономный округ – здесь неработающие пенсионеры в среднем получают 43,7 тысячи рублей. Второе место занял Ненецкий АО с показателем 39,8 тысячи. Замыкает тройку лидеров Камчатский край – 39,3 тысячи рублей.
В десятку самых «пенсионно-благополучных» регионов также вошли:
- Магаданская область – 39 тысяч рублей,
- Ханты-Мансийский АО – 38,3 тысячи,
- Ямало-Ненецкий АО – 37,8 тысячи,
- Мурманская область – 35,4 тысячи,
- Сахалинская область – 34,8 тысячи,
- Якутия –34,4 тысячи,
- Республика Коми – 32,7 тысячи,
- Архангельская область – 32,5 тысячи,
- Республика Карелия – 31,5 тысячи,
- Хабаровский край – 30 тысяч рублей ровно.
При этом средний размер пенсии по всей России среди неработающих пенсионеров в марте 2026 года составил 25 647 рублей.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме назвали сроки очередной индексации пенсий. Член Комитета ГД по труду и социальной политике Светлана Бессараб разъяснила: с 1 апреля уже были увеличены социальные пенсии и выплаты бюджетникам и госслужащим. А 1 августа работающим пенсионерам добавят индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за 2025 год.
