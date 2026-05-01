В Госдуме назвали сроки очередной индексации пенсий

В России увеличили размеры социальных пенсий и пенсионных выплат для работников бюджетной сферы и для госслужащих, начиная с 1 апреля. Следующая индексация запланирована только 1 августа. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

«Работающим пенсионерам будет произведена индексация за 2025 год. Им прибавят те индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за этот период», — объяснила парламентарий.

Ранее в Соцфонде рассказали, что в марте средний размер пенсии выше 42 тыс. рублей зафиксировали только в Чукотском автономном округе. Согласно показателям, средняя пенсия составила 42 015 рублей. В остальных регионах страны пенсия осталась ниже 40 тыс. рублей. Год назад, в марте 2025-го, средняя пенсия на Чукотке была 38,2 тыс. рублей. За 12 месяцев она выросла на 3,7 тыс. рублей.