Наша жизнь изменится с 1 мая 2026: пенсии больше, пособия уточнили, комиссия за переводы, долги спишут Оглавление Пенсии и выплаты пенсионерам Двойная фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы Досрочная выплата пенсий за май Детские пособия и выплаты семьям с детьми Досрочные детские пособия 29–30 апреля Новые правила продления единого пособия для многодетных семей (с 22 мая) Новые тарифы Системы быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026 Ограничение вывоза аффинированного золота Списание безнадёжных налоговых долгов Расширение маркировки «Честный знак» Безвиз с Саудовской Аравией Часто задаваемые вопросы Какие пенсионеры получат двойную фиксированную выплату с 1 мая? Когда придут детские пособия в мае 2026? Может ли многодетная семья сохранить пособие, если доход немного превышает прожиточный минимум? Кого коснутся новые тарифы СБП с 1 мая? Какие товары теперь подлежат обязательной маркировке «Честный знак»? Заключение Какие законы вступают в силу с 1 мая 2026? Двойная пенсия для 80-летних, досрочные детские пособия, новые правила СБП для бизнеса, маркировка товаров и списание налоговых долгов. Полный список изменений. 30 апреля, 21:20

С 1 мая 2026 года в силу вступает ряд новых законопроектов, которые коснутся как пенсий и детских пособий, так и Системы быстрых платежей и налоговых долгов. В сегодняшнем материале разберёмся, кто именно почувствует изменения в своей жизни и к чему нужно подготовиться гражданам нашей страны. Обо всём самом важном по порядку читайте далее!

Пенсии и выплаты пенсионерам

Несомненно, одними из самых важных изменений для российских граждан являются нововведения в сфере пенсионного обеспечения и социальной поддержки. Именно поэтому с них мы и начнём.

Двойная фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы

Двойная фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы тема не новая, однако, так или иначе, очень важная. А потому, хоть и многие ждут наступления этого момента, всё равно нужно напомнить о предстоящей доплате. Тем пенсионерам, кому в апреле 2026 года исполнилось 80 лет, а также тем, кому в апреле впервые присвоили I группу инвалидности, с 1 мая увеличат фиксированную выплату вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Перерасчёт произойдёт автоматически, никакого заявления подавать не нужно.

Но нужно помнить: если вы уже получали эту выплату в двойном размере, например как инвалид I группы, ещё одного увеличения при достижении 80 лет ждать не стоит.

Досрочная выплата пенсий за май

Ещё одно изменение касается графика выплат пенсий за май. Те, кто получает пенсию через банк в период с 1-го по 4-е число месяца, получили деньги до 30 апреля из-за майских праздников (1–3 мая — выходные). Досрочная выплата затронула все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Если пенсия доставляется через Почту России, график не меняется. Поэтому, если вы получаете выплаты на банковский счёт, проверьте его, возможно, вы не заметили, а у вас там уже лежит ваша пенсия.

Детские пособия и выплаты семьям с детьми

Следующая не менее важная тема для граждан нашей страны — это детские пособия и выплаты семьям с детьми. Родители в большинстве своём тщательно следят за всеми изменениями в этой сфере.

Досрочные детские пособия 29–30 апреля

Детские пособия, получаемые через банк, тоже пришли заранее, ещё в конце апреля, из-за майских праздников. Это коснулось:

единого пособия на детей до 17 лет;

пособия по беременности;

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года для неработающих родителей;

ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего по призыву.

Если пособие приходит через почту, график не меняется, его доставят, как всегда, в течение месяца. Выплаты из материнского капитала придут по обычному графику — 5 мая. Так что тоже рекомендуем проверить свой банковский счёт, вероятно, вам уже начислили выплаты.

Новые правила продления единого пособия для многодетных семей (с 22 мая)

Также в мае меняются правила продления единого пособия для многодетных семей. Теперь его сохранят даже в случае превышения среднедушевого дохода семьи регионального прожиточного минимума, но не более чем на 10%.

При таком продлении семье назначают пособие в размере 50% от регионального ПМ для детей. А отказы, вынесенные с января 2026 года из-за небольшого превышения, будут пересмотрены в автоматическом порядке. О результате вам сообщат на портале «Госуслуги». Изменения вступают в силу с 22 мая 2026 года.

Новые тарифы Системы быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026

Система быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026 года тоже претерпела некоторые изменения — введены тарифы на переводы. Однако обычных физлиц это не коснётся, для них переводы останутся бесплатными. А вот операции с участием бизнеса теперь будут облагаться небольшой комиссией, размер которой зависит от перечисляемой суммы — от 5 копеек до 3 рублей за перевод.

Тарифы будут действовать:

от физлиц юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым;

от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей физлицам;

между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

А вот для трансграничных переводов между физлицами через СБП установят фиксированную комиссию — 6 рублей за операцию.

Ограничение вывоза аффинированного золота

С 1 мая 2026 года также введено ограничение на вывоз аффинированного золота (высокой степени очистки, практически без примесей). Отныне физлицам, ИП и организациям нельзя вывозить из России за границу такие слитки общим весом более 100 г.

Но есть некоторые исключения:

Так, вывозить золото в слитках общим весом более 100 г можно в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическим и юридическим лицам, а также ИП только при наличии заключения Федеральной пробирной палаты и только через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково (Москва) и Кневичи (Владивосток).

А что касается стран, не входящих в ЕАЭС: то только при наличии заключения Федеральной пробирной палаты и только через те же аэропорты физические лица смогут вывести больше 100 г золота. Юрлица же и ИП могут вывозить золото в общеустановленном порядке (с соблюдением мер нетарифного регулирования).

Новая мера направлена на обеление экономики и предотвращение оттока капитала за рубеж.

Списание безнадёжных налоговых долгов

С 1 мая 2026 года можно обнулить ещё один вид налоговой задолженности, которую не получается взыскать. Так, ФНС теперь может списывать не только федеральные долги, но и задолженность по региональным и местным налогам, если её признали безнадёжной по законам субъектов РФ, муниципальным нормативным актам или актам федеральной территории «Сириус».

Таковой считается задолженность, числящаяся за налогоплательщиком, приведшая к отрицательному сальдо Единого налогового счёта (ЕНС) и не имеющая возможности быть взысканной по основаниям из п. 1, 3, 4 ст. 59 НК РФ.

Расширение маркировки «Честный знак»

Также с 1 мая 2026 года коды Data Matrix начнут наносить ещё на несколько категорий товаров. Маркировка «Честного знака» теперь обязательна для:

радиоэлектронной продукции: выпрямители и преобразователи тока, комнатные розетки и выключатели, уличные фонари, люстры, лампы, ноутбуки, смартфоны, планшеты, печатные схемы, распределительные щитки;

строительных материалов: цемент и портландцемент, гипс, сухие смеси, шпатлёвки, замазки и герметики, мастики и пасты, монтажная пена и другие аналогичные товары в индивидуальной упаковке; крупногабаритные изделия (например, плиты перекрытий, балки или фермы) не подпадают под маркировку;

кондитерских товаров: круассаны, сладкие рулеты, торты, пирожные; не требуется маркировать продукцию со сроком хранения до 5 суток.

Безвиз с Саудовской Аравией

Безвизовый режим начнёт действовать между Россией и Саудовской Аравией с 11 мая 2026 года. С этого момента россияне смогут въезжать в эту страну без визы и находиться там до 90 дней в течение календарного года (подряд или суммарно). Но распространяется этот режим только на частные, туристические и деловые визиты. Если же вы едете туда работать, учиться или жить, вам по-прежнему нужна виза. Для хаджа или умры (малое паломничество) в период хаджа виза понадобится тоже. Подробную информацию об этом можно уточнить на порталах духовных управлений мусульман или у туроператоров, специализирующихся на хадже и умре.

Часто задаваемые вопросы

Какие пенсионеры получат двойную фиксированную выплату с 1 мая?

Двойную фиксированную выплату получат пенсионеры, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет, а также те, кому в апреле впервые присвоили I группу инвалидности.

Когда придут детские пособия в мае 2026?

Детские пособия за май, которые выплачиваются через банк, перечислят 29–30 апреля. Если пособие приходит через почту, график не меняется.

Может ли многодетная семья сохранить пособие, если доход немного превышает прожиточный минимум?

Да, с 22 мая 2026 года единое пособие сохранят, даже если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%. В таком случае размер пособия составит 50% регионального ПМ. Ранее отменённые пособия пересмотрят и, если доход будет удовлетворять новым условиям, выплаты вернут.

Кого коснутся новые тарифы СБП с 1 мая?

Новые тарифы коснутся операций с участием бизнеса: переводов от физлиц юридическим лицам, ИП и самозанятым; от юрлиц и ИП физлицам; между юрлицами и ИП. Переводы между обычными гражданами останутся бесплатными.

Какие товары теперь подлежат обязательной маркировке «Честный знак»?

С 1 мая 2026 года маркировка стала обязательной для радиоэлектронной продукции, строительных материалов и кондитерских товаров (кроме продукции со сроком хранения до 5 суток).

Заключение

Май 2026 года принёс с собой немало изменений, которые коснулись и коснутся огромного количества граждан нашей страны. Для пенсионеров и семей с детьми введены новые льготы и правила выплат, для бизнеса и финансовых операций скорректированы условия работы с СБП, а также усилен контроль за вывозом золота и маркировкой товаров. А ещё открыт новый туристический маршрут: отменена виза между Россией и Саудовской Аравией.

Авторы Андрей Ананьев