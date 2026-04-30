Определён единственный регион РФ, где средняя пенсия достигает 42 тысяч рублей

В марте средний размер пенсии выше 42 тыс. рублей зафиксировали только в Чукотском автономном округе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Согласно показателям, средняя пенсия составила 42 015 рублей. В остальных регионах страны пенсия осталась ниже 40 тыс. рублей. Год назад, в марте 2025-го, средняя пенсия на Чукотке была 38,2 тыс. рублей. За 12 месяцев она выросла на 3,7 тыс. рублей.

А ранее Life.ru писал, что средний размер пенсии в России в марте 2026 года составил 25 274 рубля. В России живут более 40,4 миллиона пенсионеров. В феврале их средний доход составил 25 261 рубль, что на 13 рублей больше, чем в предыдущем месяце. Пенсионные выплаты охватывают несколько категорий: страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, а также социальные и государственные пенсии.