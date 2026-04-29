Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 09:44

Назван средний размер пенсии в России. А у вас — сколько?

Средняя пенсия в России в марте составила 25,2 тыс. рублей

Средний размер пенсии в России в марте 2026 года составил 25 274 рубля. Это следует из данных Социального фонда, которые приводит ТАСС.

Всего в стране проживает свыше 40,4 млн пенсионеров. В феврале средний размер их пенсионного обеспечения был немного ниже — 25 261 рубль. Таким образом, за месяц показатель вырос на 13 рублей.

Пенсионное обеспечение включает разные категории выплат: страховые пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальные и государственные пенсии. Важно отметить, что речь идёт о среднем значении по стране. Реальные выплаты у пенсионеров могут заметно отличаться в зависимости от вида пенсии, стажа, региона, доплат и других факторов.

Ранее сообщалось, что более 80% россиян не откладывают деньги на пенсию, хотя каждый второй хотел бы накопить к пенсии от 7 до 10 млн рублей. По данным другого опроса, более половины россиян планируют завершить трудовую карьеру в возрасте от 51 до 60 лет. 18% участников опроса хотят отойти от дел раньше — в 41–50 лет, ещё 16% готовы работать до 61–65 лет. Только 8% намерены строить карьеру после 65 лет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar