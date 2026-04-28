Более половины россиян хотят выйти на пенсию до 60 лет с 5 млн рублей в кубышке

Более половины россиян планируют завершить трудовую карьеру в возрасте от 51 до 60 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков. Эксперты опросили свыше трёх тысяч респондентов.

18% участников хотят отойти от дел раньше — в 41–50 лет, пишет RT. Ещё 16% готовы работать до 61–65 лет. Только 8% намерены строить карьеру после 65 лет. 4% планируют завершить работу уже до 40 лет.

Специалисты отметили гендерные различия. Четверть мужчин хотят трудиться до 61–65 лет. Среди женщин 22% планируют уйти на покой в 41–50 лет. Три четверти россиян рассчитывают в старости на государственную пенсию. По 7% участников надеются на доход от инвестиций в ценные бумаги и на помощь детей.

Кроме того, 53% респондентов хотят накопить к завершению карьеры свыше 5 млн рублей. 15% стремятся к капиталу от 3 до 5 млн рублей. 13% достаточно суммы от 1 до 3 млн рублей. Ещё 19% устроят накопления до 1 млн рублей.

Ранее Конституционный суд РФ запретил отказывать россиянам в досрочной пенсии из-за места рождения детей. Суд рассмотрел дело гражданки, которая получила российский паспорт в 1998 году, но троих детей родила в Узбекистане. Она обратилась в Социальный фонд за досрочной пенсией для многодетной матери.