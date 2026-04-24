Более 80% россиян не откладывают деньги на пенсию

82% россиян не формируют пенсионные сбережения, а 55% заявили, что начать копить их бы заставило участие работодателя. Таковы данные опроса приводит «Газета.ru».

Целенаправленно откладывают на старость только 16% опрошенных. Ещё 42% планируют начать в будущем, а 40% признались, что не делают и, скорее всего, не будут делать этого никогда.

Большинство (55%) ответили, что участие компании стало бы стимулом для накоплений. Эта позиция популярна во всех возрастах: от 53,9% среди молодежи 18–25 лет до 56,8% среди граждан 46–60 лет. Женщины поддерживают идею чаще мужчин (56,6% против 49%). Кроме того, 54,4% опрошенных считают, что работодатель несет ответственность за будущую пенсию сотрудника — и с возрастом эта уверенность растет (с 19% в группе 18–25 лет до 32% среди 46–60-летних).

Почти каждый второй хотел бы накопить к пенсии от 7 до 10 млн рублей. Такую сумму чаще называли мужчины (53% против 36% у женщин), а среди регионов — жители Северного Кавказа, Дальнего Востока и Юга.

Что касается доли отчислений со стороны работодателя, 28% считают оптимальными 5–10% от зарплаты. По 20% назвали доли 10–30% и 3–5% соответственно. Ещё 13% полагают, что компания должна софинансировать любые взносы сотрудника.

Ранее Life.ru рассказывал, что американская корпорация Microsoft предложила 7% своих сотрудников досрочно выйти на пенсию. Речь идёт примерно о 9 тысячах человек. Нужно, чтобы сумма возраста работникам и его стажа в компании превысила 70 лет.