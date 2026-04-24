Microsoft предложила 7% сотрудников досрочный выход на пенсию

Американская корпорация Microsoft предложила примерно 7 процентам своих сотрудников добровольно выйти на пенсию досрочно. Такой информацией делится Bloomberg, ссылаясь на осведомлённый источник.

По данным собеседника, программа может затронуть около 9 тысяч человек. Чтобы принять участие, необходимо, чтобы сумма возраста работника и его стажа в компании составляла 70 лет или более. Исключение сделано для сотрудников, занимающих руководящие должности, а также для тех, кто получает бонусы с продаж.

Как отмечают в агентстве, данное предложение прозвучало в рамках масштабной кампании по снижению издержек. Ещё в январе 2023 года Microsoft уволила 10 тысяч человек. Периодические сокращения и перераспределение бюджета в компании связаны с меняющейся конъюнктурой на технологическом рынке. В настоящее время основные расходы корпорации приходятся на обеспечение электроэнергией дата-центров, необходимых для развития систем искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее сообщалось, что из-за длинных майских выходных часть социальных выплат россиянам перечислят раньше обычного графика. Речь идет о детских пособиях и майских пенсиях для части получателей. Как сообщили в Соцфонде, семьи получат детские выплаты 29–30 апреля, хотя по стандартному графику они должны были прийти до 3 мая.