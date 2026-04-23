Россиянам досрочно выплатят пособия и часть пенсий перед майскими

Из-за длинных майских выходных часть социальных выплат россиянам перечислят раньше обычного графика. Речь идет о детских пособиях и майских пенсиях для части получателей. Как сообщили в Соцфонде, семьи получат детские выплаты 29–30 апреля, хотя по стандартному графику они должны были прийти до 3 мая.

«В связи с приближающимися майскими праздниками социальный фонд 29-30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая», — говорится в сообщении.

Досрочно переведут единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Перед майскими раньше обычного перечислят и часть пенсий. До 30 апреля деньги за май получат пенсионеры, которым выплаты через банк обычно приходят с 1-го по 4-е число.

В Соцфонде уточнили, что досрочная выплата затронет все основные виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности.

А с 22 мая 2026 года в России вступят в силу поправки в законы, которые заметно повлияют на выдачу пособий семьям с детьми.