Россиян предупредили о сюрпризе с соцвыплатами в мае: деньги придут на две недели раньше

Многие россияне, получающие социальные пособия, удивятся, не обнаружив привычных сумм в мае. На самом деле средства никуда не исчезнут — изменится лишь график зачисления. Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская объяснила механизм переноса выплат из-за длительных выходных в разговоре с агентством «Прайм».

По словам специалиста, деньги обычно приходят 3-го, 5-го или 8-го числа следующего месяца. В 2026 году эти даты выпадают на продолжительные каникулы — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку переносить перечисления на более поздний срок запрещено, финансы отправят досрочно, ориентировочно 30 апреля.

«Никакого «исчезновения» выплат в мае не будет; происходит их консолидация в конце апреля», — пояснила Подольская. Она добавила, что досрочный перевод 30 апреля — это стандартная банковская практика для защиты прав граждан.

Главная сложность для людей кроется в психологии. Тот, кто привык тратить пособия в первой половине месяца, может не учесть, что деньги поступят на две недели раньше. Это вынуждает скорректировать личный бюджет: раннее зачисление не увеличивает общую сумму выплат за год.

Для ведомств вроде Социального фонда и Минтруда подобные переносы — рутинная операция, уже отработанная в 2019 и 2024 годах. Эксперт подчеркивает, что важно заранее информировать население, чтобы избежать паники и лишних обращений.