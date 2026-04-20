Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 09:59

Как изменился график выплаты пенсий из-за майских праздников — разъяснение Госдумы

Депутат Панеш напомнил, что часть россиян получит пенсию за май досрочно

Обложка © Life.ru

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил россиянам, что в связи с майскими праздниками часть пенсионеров получит выплаты за май досрочно, то есть уже в апреле. Это касается тех, кому пенсию обычно перечисляют через банк в период с 1 по 5 мая. Поскольку 1 мая — нерабочий праздничный день, средства поступят на счета граждан до 30 апреля включительно.

В Совфеде назвали несколько способов набрать побольше пенсионных баллов

Пенсионеры, получающие выплаты через почту, начнут получать деньги с 3 мая — как на дому, так и в кассе. Тем, у кого дата доставки приходится на 8, 9 или 10 мая, выплаты перечислят с учётом праздничных дней, обычно накануне. Тем, кто получает пенсию на банковскую карту, дополнительные действия не требуются, средства поступят автоматически, отметил парламентарий.

«Получателям пенсии через почту рекомендуется уточнить график доставки в своём почтовом отделении или в местном отделении Социального фонда», — заключил собеседник RT.

В Госдуме объяснили, как получить пенсию в 440 тысяч рублей одной суммой

Ранее в Госдуме анонсировали двухэтапную индексацию пенсий в 2027 году. Кроме того, россиянам дали совет, как регулярно получать «вторую пенсию».

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Пенсии
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar