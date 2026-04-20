Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 06:01

В Совфеде назвали несколько способов набрать побольше пенсионных баллов

Обложка © Life.ru

Повысить количество пенсионных баллов можно за счёт официальной занятости и отсрочки выхода на пенсию. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

По словам Мурога, важно работать легально и получать «белую» зарплату, поскольку размер дохода напрямую влияет на объём страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд.

Также дополнительные коэффициенты начисляются при более позднем выходе на пенсию. Например, при переносе на пять лет годовые баллы увеличиваются примерно в 1,45 раза, а фиксированная часть выплаты — на 36%.

Кроме того, баллы начисляются и за периоды без официальной работы. К ним относятся служба в армии, уход за детьми, пожилыми людьми и инвалидами.

Россиянам дали советы, как регулярно получать «вторую пенсию»

При этом многие пенсионные выплаты назначаются автоматически, но часть из них можно получить только после личного обращения в Социальный фонд. К таким мерам поддержки относятся, например, доплаты за наличие иждивенцев, надбавки за сельский стаж, а также выплаты за уход.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar