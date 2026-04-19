В мае вступят в силу поправки в закон о детских пособиях. Как изменится начисление выплат

Какие поправки в закон вступят в силу 22 мая 2026 года

С 22 мая 2026 года вступят в силу поправки в закон о пособиях семьям с детьми, внесённые законом от 20.02.2026 № 29-ФЗ. По новым правилам многодетные семьи, уже получавшие единое пособие, сохранят право на выплату ещё на 12 месяцев, даже если их среднедушевой доход оказался выше прожиточного минимума. Правда, тут есть ограничение. Среднедушевой доход не должен быть выше прожиточного минимума более чем на 10%. В такой ситуации пособие назначат в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума ещё на год.

— Размер пособия устанавливается исходя из прожиточного минимума на детей в регионе на дату, когда семья обратилась за мерой поддержки, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что после того, как будет принята новая редакция правил, Социальный фонд пересмотрит отказы в выдаче пособий, которые были вынесены с 1 января 2026 года. Семьям, подпадающим под новые правила, снова назначат выплаты.

Когда и как проходит повышение пособий на детей

При этом стоит отметить, что все суммы выплат ежегодно индексируются. Так, с 1 февраля 2026 года детские пособия выросли на 5,6%. Например, средний размер пособия составляет 9185 рублей (50% прожиточного минимума на ребёнка) и 18 371 рубль (100% прожиточного минимума).