Восемь МРОТ или отказ: Кто реально претендует на детские пособия в 2026 году

Ежемесячное пособие на ребёнка до трёх лет входит в состав единого пособия — оно объединило большинство детских выплат. В 2026 году правила его назначения изменились. Кто теперь получит деньги и какие документы понадобятся, рассказал Life.ru депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Пособие положено семьям, где среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. При этом доход каждого трудоспособного члена семьи за расчётный период должен составлять не менее восьми МРОТ. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, то есть годовой доход каждого взрослого — не ниже 216 744 рублей. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Если дохода нет или он ниже установленного уровня, но есть уважительная причина, пособие всё равно назначат. К таким причинам относятся: уход за ребёнком до трёх лет, уход за инвалидом, очное обучение до 23 лет, срочная служба в армии, длительная болезнь (более трёх месяцев), официальный статус безработного (не более шести месяцев в расчётном периоде). Беременность сроком от 12 недель также считается уважительной причиной.

Когда могут отказать в выплате пособия

Мама в декрете — уважительная причина. Отец в отпуске по уходу за ребёнком — тоже. Однако если оба родителя одновременно не имеют официального дохода, могут возникнуть сложности. В таких случаях решения нередко оспариваются, поскольку закон допускает уход за разными детьми разными родителями.

«Если один из родителей работает неофициально и не может подтвердить доход, пособие, скорее всего, не назначат. Отсутствие дохода без уважительной причины — прямое основание для отказа», — пояснил Панеш.

Доходы всех членов семьи суммируются за 12 месяцев. Отсчёт начинается за один месяц до месяца подачи заявления. Например, при подаче в апреле 2026 года учитываются доходы с марта 2025 по февраль 2026 года.

Учитываются зарплаты, премии, пенсии, стипендии, алименты, доходы от самозанятости, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду. Если алименты выплачиваются наличными без подтверждения, это может стать проблемой — лучше использовать банковские переводы или расписки.

Какие документы и куда подавать

Заявление можно подать через портал «Госуслуг» — это самый быстрый и удобный способ. Также доступна подача через МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России. Большая часть сведений проверяется автоматически.

Из документов могут потребоваться: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС, а также справки, подтверждающие уважительные причины отсутствия дохода.

Пособие назначается на 12 месяцев. Подавать заявление на продление нужно в последний месяц текущего периода или в течение следующего месяца, чтобы избежать перерыва в выплатах.

Что делать в случае отказа

При отказе необходимо получить письменное уведомление с указанием причины через Госуслуги или в МФЦ. Самые частые причины отказа в 2026 году — отсутствие дохода у трудоспособных членов семьи на уровне восьми МРОТ без уважительной причины, превышение имущественного ценза (например, несколько автомобилей или значительные накопления), а также технические ошибки при учёте данных.

Если отказ неправомерен, можно подать досудебную жалобу через портал Госуслуг или в региональное отделение Социального фонда. При повторном отказе следует обращаться в прокуратуру или суд. Важно не пропустить срок: жалоба подаётся в течение 30 дней с момента получения отказа.

Ранее депутаты Госдумы поддержали идею включить дорогие препараты от мигрени в систему ОМС. Решение будет зависеть от оценки тяжести заболевания и эффективности терапии.