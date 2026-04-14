Бауманка, Сеченовка или регионы? В Госдуме составили навигатор по лучшим вузам 2026 года

Впереди приёмная кампания, для выпускников и их родителей наступает волнительная пора. Как говорит депутат Госдумы Анна Скрозникова, выбор вуза — это серьёзный шаг, но точно не единственный, который определит карьеру и будущее. Парламентарий специально для читателей Life.ru составила навигатор по лучшим университетам 2026 года.

Если говорить о конкретных ориентирах, то свежие рейтинги за 2026 год подтверждают лидерство НИУ ВШЭ, МГУ и МФТИ. Для тех, кто нацелен на инженерные и технические специальности, традиционно сильны Бауманка, МИФИ, Петербургский политех. В экономике и управлении — ВШЭ, РАНХиГС, Финансовый университет. В IT и цифровых технологиях стоит присмотреться к МФТИ, ИТМО, Иннополису. В медицине — Сеченовский университет. В международных отношениях — МГИМО. Анна Скрозникова Депутат Госдумы

Однако депутат отдельно остановилась и на региональных вузах, потому что им уделяется несправедливо мало внимания, но они дают качественное образование, и если баллов на вуз мечты не хватило, местный университет будет прекрасной альтернативой, а не компромиссом.

«УрФУ в этом году занял 16-ю строчку рейтинга Forbes — это выше многих столичных университетов. КФУ, ДВФУ, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, ЮУрГУ — список можно продолжать долго. Больше 70% бюджетных мест сегодня распределяется именно в регионы, а значит шанс поступить и получить достойное образование становится значительно выше», — отмечает Скрозникова.

И последнее. Университет даёт базис, не только диплом и знания в определенной области, но и умение быстро разбираться в новой сфере, искать и анализировать информацию, адаптироваться, готовиться к задачам в сжатые сроки. Этим компетенциям можно научиться в самых разных вузах нашей страны.

Депутат призвала выбирать вуз осознанно, но без лишней тревоги, поскольку поступление в университет — это не единственный шаг, который определит вашу карьеру, ведь можно получить дополнительное образование, освоить новые навыки в профессии. Главное — не терять желание развиваться и двигаться дальше, подчеркнула наша собеседница.