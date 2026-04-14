Российским школьникам предложили практиковать этикет на уроках ОБЖ

В российских школах могут появиться обязательные уроки этикета. Общественники центра «Сорок Сороков» обратились к министру просвещения с просьбой включить в программу ОБЖ для 5–9 классов отдельный модуль «Культура поведения и этикет».

В обращении, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что в обществе заметен дефицит базовых норм поведения среди подростков. Школьники, по мнению авторов инициативы, часто грубят, не уважают старших и не умеют выстраивать спокойное общение без конфликтов.

«Проблема носит системный характер и не может быть решена только за счёт семейного воспитания», — считают общественники.

Новый модуль предлагают встроить в раздел ОБЖ, посвящённый безопасному взаимодействию в обществе, без сокращения основной программы. Программа будет включать дифференцированные темы для юношей и девушек:

навыки оказания и принятия помощи;

этика общения в мессенджерах и соцсетях;

поведение в конфликтных ситуациях;

культура речи и уместность высказываний;

внешний вид и гигиена как элемент уважения к окружающим;

поведение в личном и неформальном общении.

Отдельно предполагаются практические занятия — в формате тренингов. На них школьников будут учить:

правилам знакомства и приветствия;

поведению в общественных местах (транспорт, театр, кино);

этике общения в медицинских и государственных учреждениях;

культуре застолья и базовым бытовым нормам.

«Включение такого модуля позволит сформировать единый и системный подход к воспитанию культуры поведения по всей стране, чего сложно добиться только на уровне отдельных школ или регионов», — уверены авторы инициативы.

В случае поддержки проекта к разработке программы планируют привлечь педагогов, психологов и культурологов.

Ранее Life.ru писал, что в России обсуждают возвращение общественно полезного труда в школы. Авторы инициативы предлагают ввести дежурства, уборку классов и подготовку кабинетов к занятиям, считая это важной частью воспитания ответственности у школьников.