14 апреля, 02:00

Российским школьникам предложили практиковать этикет на уроках ОБЖ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В российских школах могут появиться обязательные уроки этикета. Общественники центра «Сорок Сороков» обратились к министру просвещения с просьбой включить в программу ОБЖ для 5–9 классов отдельный модуль «Культура поведения и этикет».

В обращении, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что в обществе заметен дефицит базовых норм поведения среди подростков. Школьники, по мнению авторов инициативы, часто грубят, не уважают старших и не умеют выстраивать спокойное общение без конфликтов.

«Проблема носит системный характер и не может быть решена только за счёт семейного воспитания», — считают общественники.

Новый модуль предлагают встроить в раздел ОБЖ, посвящённый безопасному взаимодействию в обществе, без сокращения основной программы. Программа будет включать дифференцированные темы для юношей и девушек:

  • навыки оказания и принятия помощи;
  • этика общения в мессенджерах и соцсетях;
  • поведение в конфликтных ситуациях;
  • культура речи и уместность высказываний;
  • внешний вид и гигиена как элемент уважения к окружающим;
  • поведение в личном и неформальном общении.

Отдельно предполагаются практические занятия — в формате тренингов. На них школьников будут учить:

  • правилам знакомства и приветствия;
  • поведению в общественных местах (транспорт, театр, кино);
  • этике общения в медицинских и государственных учреждениях;
  • культуре застолья и базовым бытовым нормам.

«Включение такого модуля позволит сформировать единый и системный подход к воспитанию культуры поведения по всей стране, чего сложно добиться только на уровне отдельных школ или регионов», — уверены авторы инициативы.

В случае поддержки проекта к разработке программы планируют привлечь педагогов, психологов и культурологов.

Ранее Life.ru писал, что в России обсуждают возвращение общественно полезного труда в школы. Авторы инициативы предлагают ввести дежурства, уборку классов и подготовку кабинетов к занятиям, считая это важной частью воспитания ответственности у школьников.

Ольга Годуненко
