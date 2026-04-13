«Живут как цветочки»: Родкомы просят учить детей в школах сажать деревья и убирать за собой

Возвращение школьников к участию в общественно полезной деятельности вновь стало предметом активных обсуждений. Инициатива вызывает разные реакции — от поддержки до опасений со стороны родителей. Однако её сторонники уверены: речь идёт не о дополнительной нагрузке, а о восстановлении базовых норм воспитания. Об этом рассказала Life.ru председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Сейчас возвращаются в школу с этой инициативой, пытаясь привлечь детей к труду. Однако называть это общественно полезным занятием по системе педагогики Антона Макаренко не совсем правильно, поскольку это не воспитание трудом как таковым, подчеркнула Леткова.

«Это элементарные обязанности детей, которые возникают при пребывании в школе: например, стереть за собой с доски, убрать за собой в кабинете. Обычные обязанности любых учеников», — пояснила она.

В России отказались от этого в период либерализации, перестройки, когда очень активно пропагандировались права детей. Однако при этом все подзабыли, что у школьников есть ещё и обязанности. Если ребёнок написал что-то на доске, то за собой нужно стереть, а если занимался в классе — следить за порядком в кабинете, устраивая дежурства.

«Это даже не трудовое, а просто элементарное воспитание, которого нашим детям, конечно, не хватает», — считает Леткова.

Невозможно вырастить из детей нормальных членов общества, если они живут «как цветочки в огороде», с которых все сдувают пылинки, обслуживают и уважают их права тогда, когда сами они ничего никому не должны. Сама эта парадигма воспитания — порочная, утверждает собеседница.

Инициатива направлена на ликвидацию этого дисбаланса и нормальное восстановление воспитательной работы и функционирования детей в школе.

Я думаю, она нужна и ничего плохого принести не может. Даже если родители чего-то боятся. Во-первых, ни о какой эксплуатации речь не идёт вообще. Максимум, что можно, — посадить деревья на школьном участке. Но это нормально. Школа — второй дом, и ребёнок, который сажает деревья в школьном саду, — это прекрасно. Ничего страшного в этом нет. Если родители, выросшие в 90-е, этого не понимают, значит, их психология тоже должна как-то меняться. Ольга Леткова Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

Собеседница Life.ru добавила, что это абсолютно правильная, совершенно законная и обоснованная законодательная инициатива, которая принесёт только пользу.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России обсуждается возможное возвращение детского общественно полезного труда в школы. Авторы инициативы считают, что школьники должны проводить дежурства, убирать кабинеты после занятий, следить за чистотой классов и готовить их к следующим урокам.