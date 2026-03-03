Стильные уроки могут появиться в российских школах
Стилист Влад Лисовец высказал идею о введении уроков стиля в школьную программу. В беседе с ТАСС он отметил, что с детства важно формировать у людей понимание уместности образа в разных жизненных ситуациях.
По мнению эксперта, достаточно коротких занятий, на которых детям объяснят, чем отличается повседневная одежда от пляжной или спортивной, а также как выглядеть опрятно в театре. Это, считает Лисовец, позволит во взрослом возрасте избежать неловких ситуаций и необходимости объяснять базовые правила этикета.
Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе заявлял о необходимости регламентации дресс-кода в культурных учреждениях на уровне министерства. Он считает, что нельзя приходить в театр в шлёпках или шортах, так как это вопрос уважения к окружающим. В Кремле же высказались против административного насаждения таких норм.
