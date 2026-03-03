Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 23:37

Стильные уроки могут появиться в российских школах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /NetPix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /NetPix

Стилист Влад Лисовец высказал идею о введении уроков стиля в школьную программу. В беседе с ТАСС он отметил, что с детства важно формировать у людей понимание уместности образа в разных жизненных ситуациях.

По мнению эксперта, достаточно коротких занятий, на которых детям объяснят, чем отличается повседневная одежда от пляжной или спортивной, а также как выглядеть опрятно в театре. Это, считает Лисовец, позволит во взрослом возрасте избежать неловких ситуаций и необходимости объяснять базовые правила этикета.

Запрещённые цвета марта: Шаманка объяснила, как оттенок одежды влияет на здоровье и судьбу
Запрещённые цвета марта: Шаманка объяснила, как оттенок одежды влияет на здоровье и судьбу

Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе заявлял о необходимости регламентации дресс-кода в культурных учреждениях на уровне министерства. Он считает, что нельзя приходить в театр в шлёпках или шортах, так как это вопрос уважения к окружающим. В Кремле же высказались против административного насаждения таких норм.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Влад Лисовец
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar