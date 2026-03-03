Стильные уроки могут появиться в российских школах

Стилист Влад Лисовец высказал идею о введении уроков стиля в школьную программу. В беседе с ТАСС он отметил, что с детства важно формировать у людей понимание уместности образа в разных жизненных ситуациях.

По мнению эксперта, достаточно коротких занятий, на которых детям объяснят, чем отличается повседневная одежда от пляжной или спортивной, а также как выглядеть опрятно в театре. Это, считает Лисовец, позволит во взрослом возрасте избежать неловких ситуаций и необходимости объяснять базовые правила этикета.