В РФ назвали дату и примерный размер индексации военных пенсий в 2026 году

Индексация пенсий для военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств запланирована на 1 октября 2026 года. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Следующая запланированная индексация пенсий в 2026 году - 1 октября. Она коснется военных пенсионеров и получателей выплат по линии силовых ведомств (Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и др.)», — сказал он.

По его словам, предварительный размер индексации военных пенсий может составить около 4%, однако итоговый показатель способен измениться в зависимости от уровня фактической инфляции. Эксперт уточнил, что при расчёте выплат используется система, привязанная к денежному довольствию военнослужащих с применением понижающего коэффициента.

В 2026 году этот коэффициент установлен на уровне 93%. Также итоговая сумма зависит от выслуги лет: базовая часть начисляется при стаже от 20 лет, после чего добавляется процент за каждый дополнительный год службы. Таким образом, окончательный размер пенсии формируется с учётом сразу нескольких параметров, включая стаж и корректировки по денежному довольствию.

Ранее в Госдуме напомнили о переносе сроков выплаты пенсий в связи с майскими праздниками. Часть пенсионеров получит майские выплаты заранее — уже в конце апреля. Это касается граждан, которым пенсия обычно приходит на банковские счета в первые дни месяца. Из-за того, что 1 мая является нерабочим праздничным днём, перечисления будут произведены до 30 апреля включительно.