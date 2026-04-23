Россиянам назвали простую формулу для расчёта пенсии

Размер страховой пенсии по старости рассчитывается просто: накопленные индивидуальные пенсионные коэффициенты умножаются на их стоимость, а затем прибавляется фиксированная выплата. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Специалист уточнил, что в 2026 году один ИПК стоит 156,76 рубля, а фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля. Обе величины проиндексированы на 7,6% — выше инфляции прошлого года (5,6%), поэтому пенсии выросли и номинально, и реально.

Чтобы получить страховую пенсию в текущем году, необходимо соблюсти три условия: набрать минимум 30 ИПК, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь возраста 59 лет (женщины) или 64 лет (мужчины).

В комментарии «Газете.ru» Балынин пояснил, что итоговое число коэффициентов у каждого формируется индивидуально. Оно зависит от официальной зарплаты и страховых взносов, а также от социально значимых периодов: ухода за детьми, инвалидами I группы, людьми старше 80 лет, службы по призыву, участия в добровольческих формированиях и СВО.

Например, если женщина, воспитавшая семерых детей, накопила 140 ИПК за работу, то за периоды ухода за детьми ей добавят ещё 48,6 балла. Итоговые 188,6 ИПК позволят получать пенсию в размере 39 149,63 рубля в месяц.

Экономист напомнил, что матери пятерых и более детей (воспитавших их до восьми лет) имеют право досрочно выйти на пенсию. В 2026 году для них возраст снижен до 50 лет.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ недавно рассказал, что повышение пенсионных выплат для военнослужащих в отставке и сотрудников силовых структур намечено на 1 октября 2026 года. По оценкам экономиста, предварительный коэффициент индексации может составить порядка 4%, однако финальный процент ещё может скорректироваться с учётом реально сложившейся инфляции.