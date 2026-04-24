В Госдуме рассказали, кому пенсии, пособия и зарплаты выплатят до 30 апреля

В мае 2026 года по пенсионным выплатам действует следующий порядок. Тем, кто получает пенсию через банк с 1 по 4 число месяца, майская выплата поступит досрочно до 30 апреля. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«С 5 мая банковское перечисление идёт по обычным датам. При доставке через почтовые отделения деньги выдают в привычные для пенсионера сроки, начало доставки приходится на 2–3 мая, а завершение выплаты намечено до 25 мая. Этот порядок распространяется на разные виды пенсий и на выплаты Социального фонда, которые перечисляются вместе с пенсией», — уточнил чиновник.

По детским пособиям майский график тоже сдвинут вперёд. Выплаты, которые обычно приходят до 3 числа, перечислят 29–30 апреля. Речь идёт о едином пособии на детей до 17 лет и по беременности, о ежемесячном пособии по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям и о ежемесячном пособии на ребёнка военнослужащего по призыву.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребёнка до 3 лет поступит 5 мая по обычной дате. Если семья получает деньги через почтовые отделения, доставка в мае идёт по местному графику, в пределах периода с 3 по 25 число. Для работающих родителей пособие по уходу за ребёнком обычно перечисляется до 8 числа месяца, следующего за месяцем выплаты, поэтому в мае ориентиром остаётся 8 мая.

С зарплатой ситуация иная, потому что общего федерального календаря тут нет. По Трудовому кодексу работодатель обязан выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца, а конкретные даты закрепляются во внутренних актах работодателя или в трудовом договоре. Если день выплаты совпал с выходным или праздничным днём, деньги должны выдать накануне.

«На 2026 год установлены длинные выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Поэтому тем, у кого дата выплаты приходится на 1, 2 или 3 мая, зарплату должны перечислить 30 апреля, а тем, у кого выплата стоит на 9, 10 или 11 мая, её должны выдать 8 мая. Во всех остальных случаях действует обычная дата, установленная работодателем», — заключил парламентарий.

В мае ожидается ряд изменений в выплате детских пособий. Кроме того, с 1 июня появятся новые социальные выплаты. Что нужно учесть получателям, читайте в материале Life.ru.