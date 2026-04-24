С 1 мая вырастут выплаты на детей. Как изменятся начисления федеральных и региональных пособий Оглавление Как изменится начисление детских выплат с 1 мая Какие новые социальные выплаты появятся с 1 июня В мае ожидается ряд изменений в выплате детских пособий. Кроме того, с 1 июня появятся новые социальные выплаты. Что нужно учесть получателям? 23 апреля, 21:20

Как изменится начисление детских выплат с 1 мая

С 22 мая 2026 года вступает в силу специальное облегчённое правило для многодетных семей. На данный момент если доход семьи даже немного превышает прожиточный минимум, то семья полностью теряет право на пособие. Речь идёт про единое пособие. Это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет. Право на неё имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты различается на каждого ребёнка. В зависимости от уровня дохода семьи пособие составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

— После того как вступит в силу новое правило, ситуация изменится. Если среднедушевой доход многодетной семьи не превысит прожиточный минимум по региону более чем на 10%, то право на пособие сохранится. Правда, его размер уменьшается до 50% от прожиточного минимума на ребёнка. Кстати, даже если ранее в январе – апреле 2026 года многодетной семье уже отказали в выплате по этой причине, то решение автоматически пересмотрят. Заявление для пересчёта подавать не нужно. Деньги переведут автоматически, — рассказал управляющий партнёр юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Таким образом, семьям, которые раньше не проходили по условиям назначения единого пособия из-за превышения дохода до 10%, на 12 месяцев установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума.

Из-за майских праздников изменится и обычный график выплаты пособий. Часть пособий за апрель выплатят досрочно — 29 и 30 апреля. Это произойдёт потому, что по графику выплата выпадает на праздничные дни в начале мая. Следующее пособие — уже за май — будет не в мае, а в июне по обычному графику (3 июня).

В СФР отметили, что в конце апреля досрочно выплатят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

В конце апреля деньги придут семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие получают через почту, то выплата пройдёт в мае и продлится до 25-го числа в соответствии с графиком работы отделений «Почты России» в каждом регионе.

— Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3-х лет, деньги в мае будут перечислены по стандартному графику 5-го числа, — уточнили в СФР.

Стоит отметить, что регионы устанавливают и собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местными законами. Такие меры поддержки оформляют отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по собственному графику и он отличается от выплатных дат Социального фонда России.

Какие новые социальные выплаты появятся с 1 июня

С 1 июня 2026 года Соцфонд России начнёт приём заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты. Она предусмотрена для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума.

Люди, которым положен вычет, могут подать заявление до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. В результате в 2026 году можно обратиться за деньгами за 2025 год.

— Подать документы можно через портал «Госуслуги», а также в МФЦ или клиентском офисе Социального фонда России. Большую часть сведений специалисты фонда запросят самостоятельно. В некоторых случаях справки заявителю нужно будет предоставить лично, — пояснили в СФР.

Право на семейную выплату имеют оба работающих родителя. Такое же право есть у усыновителей, опекунов и попечителей. Выплату могут получить люди, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно. Среднедушевой доход семьи при этом не должен быть более 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, предшествующему году обращения за выплатой.

Получить выплату могут работающие родители, которые в течение года платят со своих заработков налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По окончании года он пересчитывается в размере 6%, а разницу возвращают плательщикам.

Выплату делают в том случае, если и родители и дети имеют гражданство РФ. Родители должны иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год, уплатить с него НДФЛ и не иметь задолженности по алиментам. Претендовать на выплату не могут родители, лишённые родительских прав.

Авторы Нина Важдаева